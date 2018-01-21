Комунальники Філатова віддали оточенню екс-чиновників три чверті зі 178 мільйонів на дороги Дніпра

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради 16 січня за результатами тендеру замовив КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міської ради утримання автошляхів, мостів і шляхопроводів міста на 177,56 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

На 2018 р. замовили прибирання доріг, посипання сіллю та піском тощо (повний перелік послуг із цінами та обсягами наведено у таблиці нижче).

Субпідрядник ТОВ «Інкомеко» виконає робіт на 80,00 млн грн. (45%), а ТОВ «Територія-Д» – на 50,00 млн грн. (28%). Угоди з ними із зазначенням вулиць укладені «Управлінням по ремонту та експлуатації автошляхів» без відкритих торгів і оприлюднені у «Прозорро».

За підсумковою відомістю ресурсів, сіль невідомих характеристик коштує 1 350 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Днями на тендері Криворізької міськради вона коштувала трохи дорожче – 1 422 грн./т. А Львівська САД придбала її по 1 100 грн./т без ПДВ і розподілу на відпускну ціну, вартість доставки та заготівельно-складські витрати, тобто на чверть дешевше. Це відповідало середнім позиціям із Топ-25 цін на сіль для посипання доріг минулої зими.

На заробітну плату піде 37,37 млн грн., тобто 21% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще півтора відсотка – 2,55 млн грн.

Ціна угоди на чверть відсотка нижча від очікуваної вартості закупівлі в 178,00 млн грн.

Єдиним конкурентом було ПП «Сегмент» зі статутним капіталом 200 грн., причому ніхто не знижував ціну на торгах. Бенефіціаром є директор Валерій Мороз, а засновником – Людмила Єрмоленко, мати екс-директора КП «Дорожник» Кам’янської міськради Дніпропетровської області Вадима Єрмоленка. За даними місцевих ЗМІ, у 2013 р. він був заступником директора «Сегменту». Також він був депутатом міськради Кам’янського.

Дніпровську «Інкомеко» зі статутним капіталом 1 200 грн. записано на директора Олексія Саулевича. За даними системи «YouControl» , у червні 2017 р. засновником був Валерій Владиславович Литовський, а керівником – Наталія Станіславівна Литовська. Роком раніше, у червні 2016 р. фірмою володів Владислав Едуардович Литовський, а керувала Наталія Станіславівна Яворська (ймовірно, дівоче прізвище Литовської).

Владислав Литовський приблизно з літа 2016 р. до осені 2017 р. очолював Відділ транспорту управління ЖКГ та інфраструктури Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА.

Засновниками фірми «Територія-Д» є Данило Олександрович Ковалевський і ТОВ «Торонадо-Л.Т. Сервіс», підписантом – Тетяна Резніченко, а керівником – Олександр Миколайович Ковалевський.

Останній разом із Наталією Дзюбою та Сергієм Банкожитенком володіє фірмою «Торонадо-Л.Т. Сервіс». Раніше її співвласником був син екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тарас Палій.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.