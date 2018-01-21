Фігурант справ про тендерні «дерибани» розіграв донецьких освітян на 4 мільйони

Департамент освіти і науки Донецької ОДА 11 січня за результатами відкритих торгів замовив ТОВ «НВП “Енглер”» 28 комплектів навчального обладнання для семи шкіл області за 3,84 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено один комплект обладнання для кабінету географії (99 тис. грн/од), два комплекти для кабінету інформатики (333 тис. грн/од), 18 ноутбуків HP ProBook 450 для вчителів (20 тис. грн/од), шість комплектів обладнання для молодшої ланки (371 тис. грн), а також сім комплектів мікроскопів для кабінету біології (71 тис. грн/од).

Усі товари фірма «Енглер» поставить протягом січня-лютого цього року, згідно з заявками замовника.

Київське ТОВ «Науково-виробниче підприємство „Енглер”» належить Юрію Гречишкіну з Луганська та прописаному у Києві Михайлу Каліткіну. Гречишкін у 2015 році невдало балотувався у Київраду від партії «Нове життя».

Єдиним конкурентом на тендері виступило ТОВ «Інтерскул» Святослава Серебрянського, колишнього директора нині ліквідованої держустанови «Директорат програм розвитку освіти». Однак, ще влітку 2017 року співвласницею фірми була Ольга Каліткіна – дружина згадуваного Михайла Каліткіна.

ТОВ «НВП “Енглер”» фігурує у низці кримінальних проваджень. Правоохоронці підозрюють посадовців компанії в ухиленні від сплати податків, у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах за рахунок внесення недостовірних даних до кошторисної документації та актів виконаних робіт в частині завищення об’ємів та вартості робіт.

Також у 2015 році компанія була постачальником коштовних планшетів для Мін’юсту загальною вартістю 8,06 млн грн. У серпні того ж року було зареєстроване кримінальне провадження щодо розтрати коштів у розмірі 3,3 млн грн на всій партії.

За даними ВДЗ та «Прозорро», у період часу з 2014 року по 16 січня цього року «НВП “Енглер”» отримало держзамовлень на 386 млн грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Крым поставили генераторы немецкой МАNВ Крым поставили генераторы немецкой МАN
«Приватбанк» проиграл суд на 4,6 миллиарда гривен«Приватбанк» проиграл суд на 4,6 миллиарда гривен
НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда
В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов
Apple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в СШАApple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в США
Блок рекламы


Похожие новости
Торік улюбленець облгазів продав їм своїх мембранних лічильників на 64 мільйони
Газовики скупилися російськими запчастинами на 87 мільйонів у фірми, за сприяння якій вже мають карну справу
Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйониСтоличний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони
Україна найняла для справ проти Росії у ЄСПЛ британського адвоката, який представляв Грузію та сім’ю Литвиненка
НАБУ затримало посіпак Дубневичів у справі про привласнення газу на 1,4 мільярда
Шахтарі в один день скупились на майже два мільйони по 199 999,99
Завод Приходька за 42 мільйони відремонтує свої пасажирські вагони вчетверо дорожче, ніж продає нові вантажні
Януковичевський годівник в новому юробличчі отримає 294 мільйони на харчі для армії
Головний пожежний інспектор Одещини отримав кримінальну справу за прихований MercedesГоловний пожежний інспектор Одещини отримав кримінальну справу за прихований Mercedes
«Укргазвидобування» розіграло між улюбленими охоронцями вже 193 мільйони
Последние новости
Подгружаем последние новости