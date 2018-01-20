Украина в 2017 году экспортировала в Европу товаров на 15,9 миллиарда долларов

Украина в 2017 году экспортировала в Европу товаров на 15,9 миллиарда долларов

Согласно данным Минэкономразвития, экспорт украинской продукции за 11 месяцев прошлого года вырос на 20,6%, причем экспорт в ЕС - на 30,4.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

По ее словам, только за последний неполный год мы экспортировали в Европу, наш крупнейший торговый партнер, товаров на 15,9 млрд долл. - это на 3,7 млрд больше, чем в 2016-м.

"Предприятия многих регионов Украины, кроме Луганской области, в прошлом году нарастили отгрузки в ЕС. Можно без преувеличения сказать, что экономика Украины - прежде всего это малый и средний бизнес - преодолела шок от закрытия экспортных позиций на роSSийском рынке. На 40% увеличилось количество украинских предприятий-экспортеров по сравнению с началом действия зоны свободной торговли с ЕС, - отмечает автор. - во многом благодаря действию Соглашения об ассоциации мы смогли переориентироваться на новые рынки и встать на путь восстановления нашей экспортно-ориентированной экономики. Это еще не победа, но это начало роста", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, Украина имеет отрицательное сальдо торгового баланса из-за того, что в 2017 году произошло увеличение импорта параллельно с наращиванием экспорта, а также выросли цены на мировых рынках.




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