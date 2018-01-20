НБУ хочет рассчитывать официальный курс гривни по-новому

Национальный банк Украины рассматривает возможность перехода от методики расчёта официального курса гривни к доллару США в системе ВалКли к его расчету на основе информации с торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters.

Об этом сообщается на сайте регулятора. В сообщении отмечается, что сейчас официальный курс гривни рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным ВалКли.

Национальный банк считает необходимым перейти к его расчету на основе данных Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами. Как пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе ВалКли.

Также сообщается, что Национальный банк планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching — нового функционала для заключения сделок в ТИС. Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на куплю-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок по лучшим курсовым параметрам.