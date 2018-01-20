Украина в 2018 году продолжит жить в долг - экономист

Украина в 2018 году продолжит жить в долг - экономист

Заявление Министерства финансов Украины о росте предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза, до 747,6 млрд. гривен говорит о том, что украинцы и далее продолжат жить в долг.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA заявил экономический эксперт Всеволод Степанюк.

«Это, конечно же, негативное решение, потому что таким образом Министерство финансов признает две вещи. Первое – что Украина и далее будет жить в долг и никакого развития экономики не предусматривается. Второе – будет сохраняться тенденция к девальвации национальной валюты», - считает эксперт.

Как сообщил экономист, данная негативная тенденция объясняется не увеличением  заимствований денежных средств, а именно девальвацией национальной валюты. Если гривна дешевеет, то, соответственно, валютный долг автоматически возрастает.

«Данное заявление является признание правительством сохранения негативных тенденций в экономике Украины, и что в этом году украинцы могут не надеяться хоть бы на минимальное улучшение жизни», - сообщил В. Степанюк.

Напомним, что в презентации Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год», представленном на сайте Министерства финансов сообщается, что рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года возрастет в 2,3 раза. Если в конце прошлого года данный показатель составил 321 млрд. гривен, то к концу этого года он составит 747,6 млрд. гривен.




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