Шведи виграли у свого дилера мільйон євро на промислове телебачення для блоку РАЕС
ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» 21 листопада за результатами тендеру замовив компанії «Ahlberg Cameras AB» (Швеція) обладнання на 1,07 млн євро, або 33,68 млн грн. Про це повідомляється у системі
До травня 2018 року шведський виробник без сплати мит поставить для енергоблоку №3 систему промислового телебачення СПТ-2 у складі софту, 6 робочих місць оператора, шафи управління та запису зображення, 4 шаф живлення та цифрової передачі сигналів, 29 телевізійних передавальних пристроїв, 16 з’єднувальних коробок тощо.
Вона
Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 33,99 млн грн.
Єдиним конкурентом було
Переможець-виробник
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