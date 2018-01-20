Апеляція втричі зменшила розмір арештованих коштів улюбленця полтавських чиновників

У грудні Апеляційний суд Полтавської області суттєво зменшив розмір арештованих коштів ПрАТ «Управління механізації будівництва №23» («УМБ №23»), яке Державна фіскальна служба підозрює у використанні послуг конвертаційного центру і ухилянні від сплати податків. Про це написала Дарина Синицька у виданні «Полтавщина».

У жовтні Київський райсуд Полтави дозволив арештувати 12 банківських рахунків «УМБ №23» на 1,99 млн грн. Прокуратура та ДФС вважали, що фірма завдяки конвертцентру ухилилася від сплати 1,7 млн грн. податків. Ще підприємству нарахували 300 тис грн. штрафних санкцій. Голова правління «УМБ № 23» Юрій Шляхта подав апеляційну скаргу. Він просив скасувати рішення і зняти арешт з рахунків.

Апеляція задовольнила скаргу частково. Апеляційний суд вирішив, що суд першої інстанції передчасно наклав арешт на всі кошти, які знаходяться та будуть надходити на рахунки «УМБ № 23». Апеляція вважає, що слідство достеменно встановило тільки суму ухилення від сплати ПДВ у розмірі 693 тис грн. Тому наклала арешт тільки на цю суму,таким чином, зменшивши розмір арештованих коштів втричі. Ухвалу суду першої інстанції колегія суддів скасувала.

«УМБ № 23» зареєстроване у Терешках Полтавського району. Акціонером та головою правління компанії є екс-депутат Харківської облради Юрій Шляхта від «Батьківщини».

Починаючи з 2015 року, підприємство почало отримувати замовлення від управління житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому.

У 2016 році «УМБ № 23» прибирало вулиці Полтави за 65 млн грн. У 2017-му фірма проводила реконструкцію вулиці Нікітченка за 15 млн грн. Ще до повного завершення робіт відремонтована частина дороги дороги вкрилася ямами. «УМБ № 23» фігурувала ще в одній кримінальні справі, в рамках якої правоохоронці проводили обшуки в кабінетах керівників Полтавської міськради та мерії.

Від «Наших грошей»:

Суд першої інстанції, мотивуючи своє рішення про арешт 1,99 млн грн., зазначав, що голова правління ПрАТ «УМБ № 23» Юрій Шляхта має значний досвід у здійсненні незаконної діяльності та корупційні зв’язки у органах державної влади та контролю, правоохоронних органах.


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