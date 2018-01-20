Апеляція втричі зменшила розмір арештованих коштів улюбленця полтавських чиновників
У грудні Апеляційний суд Полтавської області суттєво зменшив розмір арештованих коштів ПрАТ «Управління механізації будівництва №23» («УМБ №23»), яке Державна фіскальна служба підозрює у використанні послуг конвертаційного центру і ухилянні від сплати податків. Про це
У жовтні Київський райсуд Полтави дозволив арештувати 12 банківських рахунків «УМБ №23» на 1,99 млн грн. Прокуратура та ДФС вважали, що фірма завдяки конвертцентру ухилилася від сплати 1,7 млн грн. податків. Ще підприємству нарахували 300 тис грн. штрафних санкцій. Голова правління «УМБ № 23» Юрій Шляхта подав апеляційну скаргу. Він просив скасувати рішення і зняти арешт з рахунків.
Апеляція задовольнила скаргу частково. Апеляційний суд
«УМБ № 23» зареєстроване у Терешках Полтавського району. Акціонером та головою правління компанії є екс-депутат Харківської облради Юрій Шляхта від «Батьківщини».
Починаючи з 2015 року, підприємство почало отримувати замовлення від управління житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому.
У 2016 році «УМБ № 23» прибирало вулиці Полтави
Від «Наших грошей»:
Суд першої інстанції, мотивуючи своє рішення про арешт 1,99 млн грн.,
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
20.01.2018 09:44
20.01.2018 09:44