«Сумихімпром» за чверть мільярда замовив оточенню Фірташа газ дешевше від «Нафтогазу»

ПАТ «Сумихімпром» 10 січня уклало угоду з ТОВ «Статус-Трейд» про постачання природного газу на 255,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Газ замовили на січень-квітень без зазначення конкретного загального обсягу. Ціна за кубометр узгоджується щомісяця шляхом підписання додатку до договору. Перший такий додаток передбачає поставку в січні 8,30 млн куб. м газу по 10 тис грн. за кубометр.

Це на 7% дешевше за січневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить 10 733 грн. за тисячу кубометрів.

«Статус-Трейд» зі статутним капіталом 15 тис грн. створений 1 лютого 2017 року. Влітку того ж року він отримав ліцензію НКРЕКП на постачання газу. Засновником є кіпрський офшор «Рулата Венчерз Лімітед», кінцевим бенефіціаром через нього – Дмитро Фірташ, а директором – Євгеній Городецький.

Раніше фірмою керував Юрій Соловей – нинішній директор ТОВ «Хімвектор» кіпрської «Валанокс Інвестментс Лімітед» Фірташа, що віднедавна постачає ільменіт для ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

«Статус-Трейд» прописаний по вул. Мечникова, 2А у БЦ «Парус» Дмитра Фірташа. Там знаходилось ліквідоване ТОВ «Сінтез Ресурс», яке за часів Януковича вигравало тендери всіх великих хімкомбінатів України під управлінням угрупування Фірташа. Серед засновників «Сінтез ресурсу» колись був перший заступник директора ТОВ «Остхем Україна» Олег Кікта, а згодом фірму переоформили на кіпрську «Ганард венчерз лімітед». Директором був Олег Вотінцев, відомий як комерційний директор «Кримського титану», що контролюється групою Фірташа.

У «Парусі» зареєстрований ще один постачальник «Сумихімпрому» – ТОВ «Титан України», що раніше було записане на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з такими ПІБ відома як помічник нардепа від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління «Кримського титану». Нині «Титан України» оформлено на кіпрську «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Роман Мандригеля, раніше відомий як начальник юридичного управління ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

Адреса електронної пошти «Титану України» gerebyatev@ostchem-titan.com розташована на хостингу «Остхему» Фірташа і належить Віктору Жеребятьєву – провідному спеціалісту «Сінтез Ресурсу».


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