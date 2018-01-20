КГГА не всегда может гарантировать частным фирмам оплату за уборку снега - эксперт

КГГА не всегда может гарантировать частным фирмам оплату за уборку снега - эксперт

Решение КГГА привлечь к уборке снега частные структуры вполне законно, если речь идет о необходимости очистить улицы в авральном режиме. Но предприниматели не всегда имеют гарантии того, что сделанная работа и потраченный бензин будут оплачены.

Такое мнение корреспонденту ГолосUA выразил эксперт общественной кампании «Европатруль»  Вячеслав Коновалов.

«В условиях авральной ситуации частные компании привлекают к уборке снега в авральном режиме, а власти обещают рассчитаться  - потом, когда-нибудь. А вообще должен быть тендер, определенные условия, конкурс», - сказал он, говоря, что частные фирмы не всегда имеют гарантии оплаты сделанной работы.

В то же время, вызывает много вопросов то, как КГГА организовывает уборку снега.

«Еще хочу отметить, как они используют эту технику. У меня на Позняках классическая история – один и тот же участок каждый день, когда есть снег, 5-6 машин убирают, а могла бы управиться 1-2 машины. А они ездят вокруг одного и того же места 5-6 машин. С формальной точки зрения они проехали, убрали, казалось бы. А если с точки зрения закона – это нецелевое использование снегоуборочной техники», - говорит В.Коновалов.

Напомним, в 2018 году в Киеве для более оперативной уборки снега на тротуарах и межквартальных проездах планируют привлекать военных и спецтехнику предпринимателей. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба администрации.

«Имеющихся ресурсов недостаточно для оперативной и качественной уборки города во время чрезмерных снегопадов. Особенно это касается тротуаров и межквартальных проездов. Поэтому, чтобы избежать накопления снега на этих участках, планируем и в дальнейшем привлекать к уборке снега военных. Кроме того, в случае существенного ухудшения погодных условий для уборки территорий в установленном порядке будет привлечена спецтехника частных предприятий и предпринимателей», - отметил Поворозник.




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