Внешний долг РФ достиг почти 530 миллиарда долларов

Внешний долг РФ достиг почти 530 миллиарда долларов

Рост внешней задолженности обусловлен покупкой иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в роSSийских рублях, заявляют в Центробанке РФ.

Об этом сообщает Корреспондент.

Внешний долг РФ в 2017 году увеличился на $14,95 млрд, или на 2,9 – до $529,08 млрд с $514,13 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанк РФ.

При этом в четвертом квартале 2017 года внешний долг снизился на $7,57 млрд, или на 1,4%, с $536,66 млрд.

Так отмечается в комментарии ЦБ, рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в роSSийских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур роSSийских компаний.

Отмечается, что внешняя задолженность роSSийских банков уменьшилась на 12,5% и достигла минимального за последнее десятилетие уровня – $104,518 млрд.

Напомним, в 2017 году чистый отток капитала из РоSSии в прошлом году вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд долларов.




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