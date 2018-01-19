Экспорт в США из Украины вырос вдвое
Европейский Союз является основным торговым партнером Украины. Его доля во внешнеторговом обороте товаров составила 41,3%, в то же время экспорт в ЕС вырос на 30,4%.
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Украина в январе-ноябре 2017 года нарастила экспорт в США почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года –до 745,6 млн долл. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
По данным ведомства, Европейский Союз является основным торговым партнером Украины – его доля во внешнеторговом обороте товаров за указанный период составила 41,3%, экспорт в ЕС вырос на 30,4%, составив 15,9 млрд долл.
Основными торговыми партнерами Украины, кроме ЕС, стали Китай, Турция и США, на которые приходится 8,4%, 4% и 3,6% внешнеторгового оборота соответственно. Украинский экспорт в Китай вырос на 17,5%, составив 2 млрд долл., при импорте из этой страны в 5,1 млрд долл. Экспорт в Турцию вырос на 19,5%, составив 2,2 млрд долл., при импорте на уровне 1,1 млрд долл. Экспорт товаров в США вырос на 92,2%, составив 745,6 млн долл., при импорте в 2,3 млрд долл.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в 2017 году экспорт украинской продукции в Канаду вырос на 76%, а импорт из Канады – на 93%.
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