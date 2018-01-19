Bloomberg: Обвал стоимости биткоина объяснили китайским Новым годом

Основной причиной падения в январе курса криптовалют, в том числе биткоина, является подготовка китайцев к лунному Новому году, который в этом году наступит 16 февраля.

Об этом агентству Bloomberg рассказал директор соцсети для трейдеров Sprinklebit Александр Валлин.

Он отметил, что, когда китайцы начали покупать подарки к празднику, они избавились от части своих запасов криптовалют.

По словам Валлина, эта тенденция повторяется каждый год. Кроме Китая, на курс также влияют такие страны, как Таиланд, Малайзия и Сингапур.

Максимальная стоимость биткоина была зафиксирована в средине декабря прошлого года – она составила $19 783. После этого валюта начала дешеветь.

По состоянию на 15.05 19 января биткоин торгуется по $11 880.