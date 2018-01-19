«Газпром» получил разрешение на строительство второй ветки «Турецкого потока»

«Газпром» получил разрешение на строительство второй ветки «Турецкого потока»

Компания «Газпром» получила разрешение на строительство второй линии газопровода Турецкий поток в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции.

Об этом сообщает Корреспондент.

Компания «Газпром» получила разрешение от турецких властей на строительство второй линии газопровода Турецкий поток.

“Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции”, – заявил глава компании Алексей Миллер.

По словам Миллера, обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию до конца 2019 года.

Отмечается, что инвестиции «Газпрома» в проект «Турецкого потока» на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.

Напомним, в ноябре 2017 года сообщалось, что «Газпром» завершил строительство двух ниток газопровода Турецкий поток на территории РоSSии и продолжил строительство одной из ниток в экономической зоне Турции.

«Турецкий поток» – проект бестранзитного экспортного газопровода из РоSSии в Турцию. Он предусматривает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря в обход Украины. Первая нитка будет для поставок газа на турецкий рынок, вторая – для транзита топлива в Европу.




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