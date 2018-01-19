Как украинцу организовать криптовалютный бизнес в Европе: работа с банками

Зарегистрировать компанию для криптобизнеса легко. Куда сложнее правильно выстроить финансовые потоки. Привлекать средства можно в рамках ICO или в качестве оплаты за товар. Но в любом случае все сводится к банку, пишут AIN.UA .

Если ваша компания может функционировать без конвертации криптовалюты в фиат (денежные средства, чья ценность гарантируется государством — ред.), то вам крупно повезло. Большинству же бизнесменов куда важнее иметь доступ к реальным деньгам, которыми можно рассчитаться с любым контрагентом.

Многие могут возразить: «Да что тут сложного? Пошел на криптовалютную биржу, обменял и вот тебе миллион в кармане». Но мало кто думает о том, что банк просто «зарубит» такую транзакцию. Если она и пройдет, то рано или поздно банк запросит источник происхождения этих средств. А вот здесь начнутся серьезные проблемы.

Чего боится банк?

Когда вы приходите в банк с целью открыть счет для криптовалютного бизнеса, Sales manager видит в вас наркодилера, а Compliance officer — одновременно террориста и торговца оружием. И это не зависит от того, сбросились ли вы с друзьями на майнинг-ферму или решили собрать денег в рамках ICO для защиты китов.

Страхи банков связаны с тем, что:

ваши клиенты или инвесторы — санкционные компании и террористы;

вы будете параллельно с заявленной деятельностью осуществлять «обнал» или «отмывать» деньги.

Банку это грозит многомиллионными штрафами и серьезными репутационными потерями, а менеджменту — уголовной ответственностью. Следовательно, банку проще не открывать счет в принципе, чем создавать для себя лишние риски.

Что влияет на решение банка?

Гражданство бенефициара. Гражданину ЕС намного проще открыть личный счет для трейдинга, чем украинцу или русскому. То же самое касается и корпоративного счета. Если бенефициар компании — гражданин ЕС , вероятность открытия счета выше. Понятность бизнеса. Чем более простой и понятный бизнес, тем выше ваши шансы со счетом. Банкир жутко не любит то, чего он не понимает. А как показывает практика, большинство банкиров и не хотят понимать непонятное. Законодательные запреты (как в Эквадоре или Боливии), ограничения регулятора (как на Кипре или в Эстонии), политика банков. Чаще всего именно внутренняя политика банка становится причиной отказа.

Возможно ли открыть счет в принципе?

Банковский счет для криптовалютного бизнеса открыть очень сложно, но как показывает практика, это реально.

Принятие решения об открытии счета можно выразить такой метафорой: представьте на одной чаше весов — груз, на другой — деньги. Криптовалютный бизнес — очень тяжелый груз. Следовательно, чтобы вам открыли счет, груз на чаше доходности банка должен быть намного тяжелее.

Где открывают счета?

Для ведения бизнеса украинские бизнесмены чаще всего используют компании ЕС . Поэтому я приведу юрисдикции ЕС , банки которых допускают возможность открытия счетов для украинских / роSSийских бенефицаров:

Швейцария. Швейцарию называют Криптовалютной долиной. Правительство и регулятор стимулируют развитие блокчейн и криптовалютных проектов. Вместе с тем банки очень неохотно открывают счета, если нет поддержки регулятора и местных организаций.

Литва. Литовский регулятор занимает выжидающую позицию относительно криптовалют. Несмотря на это, некоторые литовские банки достаточно благосклонно относятся к криптовалютным проектам и готовы рассматривать варианты сотрудничества.

Германия. Немецкие необанки охотно открывают личные счета для трейдинга, а также корпоративные счета для мелкого и среднего бизнеса. Однако в этих банках серьезная проблема с коммуникацией, поскольку саппорт лишь на немецком языке.

Болгария, Словения, Польша . Некоторые мелкие банки из этих юрисдикций готовы работать с криптовалютой. Однако это больше от безысходности. Уровень же сервиса оставляет желать лучшего.

Повторюсь, что банки в этих юрисдикциях лишь только допускают возможность открытия счета. Это не значит, что кто-то из них откроет вам счет. Вероятней всего — не откроют. Но при правильной подготовке, как показывает практика, организовать полноценный криптобизнес в Европе все же можно.

Для того, чтобы вам открыли заветный банковский счет, придерживайтесь следующих советов:

Создайте понятный бизнес. Бизнес-модель должна быть понятна банкиру от начала и до конца. Банк должен четко видеть, откуда будут заходить деньги и на что будут тратиться.

Давайте и соблюдайте гарантии. Партнеры и контрагенты с высокой репутацией, исчерпывающий список исходящих транзакций позволит банкиру поверить, что деньги не окажутся в руках террористов.

Регистрируйте компанию в надежной юрисдикции. Панама и Белиз здесь не зайдут. Банк должен понимать, что кроме него, за вами следит жесткий регулятор.

Подавайтесь в некрупные банки. HSBC и UBS есть что терять. Если банк понимает, что и так ловить нечего, то может в принципе и рискнуть.

Создайте ценность для банка. Банку важно, чтобы через него или проходили постоянные платежи, или был солидный неснижаемый остаток.

Получив от банкира заветный Approval Letter, считайте, что самое страшное позади. Путь на покорение мира открыт.

Автор: Виктор Данилов, юрист компании ICF Legal Service