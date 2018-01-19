Схема «Ваш сын в полиции» приносит кибермошенникам 1 млн грн в сутки

Одна из самых распространенных мошеннических схем в Украине — «Ваш сын в полиции». Мошенник звонит жертве (часто посреди ночи), представляясь полицейским, и сообщает, что сын задержан в связи с наркотиками (участие в драке, ДТП и т.д.). От жертвы требуют не раздумывая принести деньги или перевести их на карту. Часто суммы составляют десятки тысяч гривен. Об особенностях того, как устроено такое мошенничество, как с ним борются правоохранители, и о других популярных видах мошенничества глава Киберполиции Сергей Демедюк рассказал в интервью «Экономической правде», пишут AIN.UA.

В декабре прошлого года вступил в силу приговор по группе мошенников, которая действовала по подобной же схеме. Группу раскрыли сотрудники Киберполиции. Всего злоумышленникам удалось выкрасть по подобной схеме порядка 1,16 млн грн у 41 человека — с января 2016 по май 2017 года. При этом «средний платеж» составлял около 28 400 грн, а максимальный — 175 000 грн.

По данным Киберполиции, суточный доход мошенников, которые зарабатывают на такой схеме, превышает 1 млн грн. Но при этом большинство жертв не обращаются в полицию. А большинство мошенников занимаются этим из мест лишения свободы, причем часто — с ведома начальства таких учреждений.

«В ноябре 2017 года мы задержали организатора масштабной мошеннической схемы «Ваш родственник в полиции». Им оказался заключенный одной из колоний на неподконтрольной Украине территории, который отбывал там наказание 2 года. Большинство таких мошенников совершают преступления, будучи в местах лишения свободы. Это — наш межведомственный вопрос. Мы очень этим обеспокоены. Это проблема — на уровне пенитенциарной службы…», — говорит Демедюк в интервью изданию.

После задержания мошенники пытаются покрыть расходы лиц, которые на них заявили, с тем, чтобы последние забрали заявление. Иногда мошенники рассчитываются с жертвами такой схемы прямо в зале суда:

Также, по словам чиновника, среди популярных схем, которые используют кибермошенники:

  • продажа несуществующих товаров через подставные интернет-магазины;
  • взлом почтовых аккаунтов юрлиц: мошенники могут подставлять в документы свои счета;
  • доступ к компьютеру бухгалтера компании — как правило, из-за «халатного хранения ключей доступа»;
  • фейковые сайты по обмену криптовалют;
  • кража интимной информации (селфи, видео) с личных компьютеров с последующим шантажом.

Ольга Карпенко, AIN


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