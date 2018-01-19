Украинские телеканалы создали собственную ассоциацию
Восемь украинских телеканалов создали "Украинскую телевизионную ассоциацию".
Об этом сообщает Медианяня.
В частности в нее вошли "112 Украина", "Прямой", "Сонце", XSport, "Еспресо ТВ", NewsOne, "EU:Music" и ATR.
Отмечается, что со временем к ней обещают присоединиться "UA: Перший" и другие каналы, которым для соответствующего шага нужно больше времени.
В состав правления ассоциации выбрали Викторию Борщенко ("UА:Перший") и Олега Шосталя ("112 Украина"), а его главой стал представитель "Еспресо ТВ" Николай Тыпусяк.
Ключевыми направлениями в работе новой структуры станут телеизмерения, продажа рекламы и дистрибуция.
"Мы считаем, что прозрачные и понятные правила на телевизионном рынке будут способствовать повышению доверия между участниками и развитию рынка", - заявили в ассоциации.
Медийщики обещают приглашать к сотрудничеству коллег с других каналов, провайдеров, экспертов, представителей власти для обсуждения и поиска решений, которые дадут возможность развиваться и конкурировать всем игрокам рынка.
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Финансы
19.01.2018 17:22