Украинские телеканалы создали собственную ассоциацию

Украинские телеканалы создали собственную ассоциацию

Восемь украинских телеканалов создали "Украинскую телевизионную ассоциацию".

Об этом сообщает Медианяня.

В частности в нее вошли "112 Украина", "Прямой", "Сонце", XSport, "Еспресо ТВ", NewsOne, "EU:Music" и ATR.

Отмечается, что со временем к ней обещают присоединиться "UA: Перший" и другие каналы, которым для соответствующего шага нужно больше времени.

В состав правления ассоциации выбрали Викторию Борщенко ("UА:Перший") и Олега Шосталя ("112 Украина"), а его главой стал представитель "Еспресо ТВ" Николай Тыпусяк.

Ключевыми направлениями в работе новой структуры станут телеизмерения, продажа рекламы и дистрибуция.

"Мы считаем, что прозрачные и понятные правила на телевизионном рынке будут способствовать повышению доверия между участниками и развитию рынка", - заявили в ассоциации.

Медийщики обещают приглашать к сотрудничеству коллег с других каналов, провайдеров, экспертов, представителей власти для обсуждения и поиска решений, которые дадут возможность развиваться и конкурировать всем игрокам рынка.




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