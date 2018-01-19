Иностранный инвестор приостановил проект в порту «Южный» из-за вымогателей

Иностранный инвестор приостановил проект в порту «Южный» из-за вымогателей

Производитель масложировой продукции «Дельта Вилмар» приостановила инвестиционной план по строительству завода стоимостью 150 миллионов долларов в порту «Южный» из-за действий псевдоблаготворительной организации, вымогавшей у компании деньги.

Об этом заявил глава совета директоров «Дельта Вилмар» Дхруба Чаран Панда на пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

Топ-менеджер проинформировал, что после обнародования планов «Дельта Вилмар» по строительству завода в порту, компания получила письмо от благотворительной организации с предложением за плату «содействовать в решении вопросов с неправомерными действиями правоохранительных органов», однако оставила это письмо без ответа.

«К нашему удивлению через месяц мы получили информацию, что эта организация обратилась к премьер-министру с требованием прекратить строительство завода в порту Южный, которое мы планировали», - заявил глава совета директоров.

«Потом с периодичностью несколько писем в месяц эта организация начала жаловаться на нас президенту, органам ГФС, таможенной службе, другим структурам. К нам постоянно приходили инспекторы с проверками», - сказал он.

Позднее, по словам  Дхруба Чаран Панды, благотворительная организация «пошла еще дальше и направила свои жалобы в Таможенный и Налоговый комитет Индонезии, в комиссию по ценным бумагам США, на фондовую биржу Сингапура, где зарегистрирована наша материнская структура».

5 января компания получила информацию от своей материнской структуры Wilmar International о поданном благотворительной организацией иске в Высший суд Джакарты с обвинениями в контрабанде и отмывании денег.

«Это вызывает обеспокоенность наших акционеров, и даже невзирая на меморандум, который мы подписали с госадминистрацией Одесской области, мы приостанавливаем все дальнейшие действия по реализации нашей инвестиционной программы до рассмотрения этого вопроса по сути», - сказал он.

Напомним, в октябре 2017 года стало известно, что инвесторы из США и Сингапура инвестируют 300 млн долларов в АПК и перевалку в Одесской области.

Это два проекта по 150 млн долларов каждый.

В частности, компания «Дельта Вилмар СНГ» намерена расширить свое производство и построить новый маслоэкстрационный завод общей мощностью переработки более 600 тыс тонн в год, а также причал по перевалке масла и шрота пропускной способностью до 3 млн тонн в год.

По итогам инвестпроекта компания планировала создать около 200 новых рабочих мест и давать около 500 млн гривен поступлений в бюджет ежегодно.

ООО «Дельта Вилмар СНГ» создано в 2004 году. Специализируется на производстве масложировой продукции и ингредиентов для хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов на заводе в Южном (Одесская область).

Компании принадлежит комплекс по перегрузке и переработке тропических масел в порту Южный с пропускной способностью 2,1 тыс тонн наливной продукции в сутки и 0,75 тыс тонн пакетированной продукции, а также резервуарный парк вместимостью 100 тыс тонн.

В конце января 2014 года "Дельта Вилмар СНГ" открыла в Южном завод по переработке семян подсолнечника мощностью 1,2 тыс тонн/сутки.

За 2014/2015 маркетинговый год (сентябрь-август) компания планировала переработать 370 тыс тонн подсолнечника с выходом на производство около 150 тыс тонн масла и столько же подсолнечного шрота.

В ноябре 2016 года силовики заблокировали входы на предприятие "Дельта Вилмар СНГ" в порту Южный. Позже выяснилось, что это были сотрудники Государственной фискальной службы, которые проводили расследование в отношении других компаний, осуществлявших перевалку через терминал "Дельта Вилмар СНГ" в 2015 году.




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