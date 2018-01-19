Сологуб: отсутствие пятого транша в ближайшие полгода будет означать прекращение программы МВФ

НБУ уже не ждет денег в первом квартале.

Фото: Сергей Нужненко

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что если Украина до июля не получит пятый транш Международного валютного фонда, это будет означать прекращение программы Extended Fund Facility (EFF).

Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".

"Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала, будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF с высокой вероятностью уже не возобновится... Если теоретически украинское правительство за два месяца до выборов захочет принять кучу непопулярных реформ, то оно деньги получит. Но вопрос в том, что вероятность этого низкая", - заявил банкир.

Он напомнил, что НБУ в своих прогнозах учитывал получение двух траншей от МВФ на общую сумму 3,5 млрд долларов - в первом и третьем квартале. Получение транша в первом квартале уже не выглядит реальным.

"Когда мы получим транш, в первом или втором квартале значения для инфляции особого нет. Важнее сам факт продолжения сотрудничества... [Ведь] что такое МВФ ? Это деньги, это поддержка других международных доноров, это стимул для прямых инвестиций в частный сектор и это реформы, которые нужны стране, но не проводятся. Программа МВФ для Украины нужна еще и по макроэкономическим соображениям. Мы же видим, что у Украины потенциал для роста ВВП достаточной большой и для этого нужна международная поддержка. Конечно, в идеале было бы хорошо, чтобы закончилась удачно эта программа. Ведь если бы она закончилась выборкой всех денег, то следующая программа, может, и не понадобилась бы. Я думаю, что если у нас будет следующая программа МВФ , то она будет скорее некризисной, а ее объемы не будут такими большими как по текущей программе EFF. Те же наши соседи – Армения, Грузия, Молдова – получали программы в условиях далеко некритических ситуаций. Для них МВФ - это было заякоривание реформ и поддержка с точки зрения денег", - сказал он.

Напомним, что НБУ еще в декабре посоветовал властям Украины начинать переговоры с МВФ о новой программе. Однако министр финансов Александр Данилюк заявил, что это пока преждевременно.

Действующая программа МВФ по кредитованию экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) началась в марте 2015 года и будет длиться до марта 2019 года.

Общий объем программы составил 17,5 млрд долларов, тогда как Украина пока привлекла только 8,7 млрд долларов из всей суммы (первый транш на 5 млрд долларов - в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года).