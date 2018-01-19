Братья Уинклвоссы потеряли почти миллиард долларов на падении курса биткоина

Из-за резкого обвала курса биткоина стоимость криптоактивов Уинклвоссов снизилась на $922 млн за прошлый месяц. С кошельком, который содержит приблизительно 120 000 биткоинов, близнецы определенно больше других пострадали от колебаний на криптовалютном рынке, пишут AIN.UA.

Впрочем, не сильно за них переживайте — ребята все еще миллиардеры. При стоимости биткоина на уровне $11 854 за штуку, текущее состояние Уинклвоссов оценивается примерно в $1,4 млрд. Сведения относительно продажи ими части своих биткоин-запасов, в прессу пока не просачивались.


Майя Яровая, AIN


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