Братья Уинклвоссы потеряли почти миллиард долларов на падении курса биткоина
Из-за резкого обвала курса биткоина стоимость криптоактивов Уинклвоссов снизилась на $922 млн за прошлый месяц. С кошельком, который содержит приблизительно 120 000 биткоинов, близнецы определенно больше других пострадали от колебаний на криптовалютном рынке, пишут
Впрочем, не сильно за них переживайте — ребята все еще миллиардеры. При стоимости биткоина на уровне $11 854 за штуку, текущее состояние Уинклвоссов оценивается примерно в $1,4 млрд. Сведения относительно продажи ими части своих биткоин-запасов, в прессу пока не просачивались.
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19.01.2018 10:17