Энергоблок №2 Ровенской АЭС отключился от сети

Станция работает одним блоком из четырех.

?Энергоблок №2 Ровенской АЭС отключился от сети
Фото: rnpp.rv.ua

Утром 19 января действием автоматической защиты энергоблок №2 Ровенской АЭС был отключен от энергосети. Причины срабатывания защиты выясняются, сообщила пресс-служба "Энергоатома". Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

РАЭС расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт. Сейчас станция работает только одним энергоблоком.

На блоке №3 проводится средний планово-предупредительный ремонт с целью продления эксплуатации в сверхпроектный период, а блок №1 перед Новым годом был выведен в планово-предупредительный ремонт на 39 календарных суток.

Напомним, что ночью 3 января из-за неполадки был отключен энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, в результате чего впервые за историю станции там были отключены оба блока одновременно. 8 января его подключили к энергосети после проведения ремонтных работ.


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