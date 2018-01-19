В обменниках подорожал доллар и евро

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро повысился по сравнению с 18 января на 9,65 коп. до 28,9018 UAH/USD, курс покупки - на 7,51 коп. до 28,5755 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 14,79 коп. до 34,7467 UAH/EUR, курс продажи повысился на 21,5 коп. до 35,4470 UAH/EUR.

Напомним, Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 19 января. По сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара вырос на 11 коп. и составил 28,77 грн.