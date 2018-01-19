Апелляционный суд Лондона 22 января начнет рассмотрение спора Украины и РФ на $3 млрд

Процесс будет проходить в открытом режиме.

Начало рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску РоSSии о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд запланировано на 22 января 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства финансов Украины.

В ведомстве указали, что апелляция, предположительно, будет рассматриваться в течение пяти дней коллегией во главе с леди-судьей Глостер (Lady Justice Gloster), в которую также войдут лорд-судья Дэвид Ричардс (lord Justice Daviv Richards) и лорд-судья Сейлз (Lord Justice Sales).

Предполагается, что рассмотрение дела будет проходить в открытом режиме.

Напомним, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам на $3 млрд, выкупленным Россией в декабре 2013 года. Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, РоSSия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих РоSSии еврооблигаций.

17 февраля 2016 года Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

Поєтому 26 мая 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде (Court of Appeal).

Решение Апелляционного суда Лондона в дальнейшем еще может быть обжаловано в Верховном Суде (Supreme Court).