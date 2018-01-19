Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони
Триповерховий будинок на березі Дніпра у районі Осокорки Києва виставили на продаж через сайт оголошень за 4,5 млн грн.
«Наші гроші» порівняли фото з
Будинок площею 581 кв.м, частково розташований на цій ділянці, не був внесений в декларацію податківця. Він недобудований, тому в Державному реєстрі речових прав відсутня інформація про його власника.
З оголошення про продаж видно, що в будинку 7 кімнат і 14 соток землі – імовірно, власник рахував і прибережну смугу з виходом на власний пляж.
За інформацією «Наших грошей», ділянку біля Дніпра Сергій Мельник отримав 2004 року у подарунок. Ще половина землі під будинком та біля нього площею 470 кв.м реєструвалася на екс-працівника управління містобудування Київської міської ради Василя Максимчука. Чиновник отримав її у 1999 році на підставі рішення тієї ж міськради.
За
Станом на червень 2016 Мельник уже
- легковий автомобіль Audi Q7 2014 року, куплений Cергієм Мельником того ж року за 957 тис. грн.;
- Volvo XC 60 2012 року випуску, яке належить Ігорю Криворучку і яким користується дружина Сергія Мельника – Катерина Мельник (Широкова) ;
- $ 230 тис та 270 тис. грн готівкою у власності Сергія Мельника ;
- $ 65 тис. та 450 тис. грн готівкою у дружини дфсника Катерини ;
- плавдача у Києві, набута у власність у грудні 2013 року;
- подарунки у негрошовій формі вартістю 1,7 млн грн та 0,5 млн грн – ділянка та частина дачних будівель ДБК «Жовтень» в Одесі, звідки родом Сергій Мельник. Дарувальницею виступила Алла Мельник.
При цьому заробітна плата Сергія Мельника – 85 тис. грн, а інформація про зарплатню його дружини в декларації за 2016 рік відсутня взагалі.
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Финансы
19.01.2018 07:55