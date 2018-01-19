Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони

Триповерховий будинок на березі Дніпра у районі Осокорки Києва виставили на продаж через сайт оголошень за 4,5 млн грн.

«Наші гроші» порівняли фото з оголошення про продаж із даними Публічної кадастрової карти України і з’ясували, що половина землі під будинком, що продається, належить начальнику управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області Сергію Мельнику. Мельник навіть вказав у своїй декларації за 2016 рік ділянку площею 455 кв.м під будинком.

Столичний будинок на землі вінницького топ-податківця продають за 4,5 мільйони

Будинок площею 581 кв.м, частково розташований на цій ділянці, не був внесений в декларацію податківця. Він недобудований, тому в Державному реєстрі речових прав відсутня інформація про його власника.

З оголошення про продаж видно, що в будинку 7 кімнат і 14 соток землі – імовірно, власник рахував і прибережну смугу з виходом на власний пляж.

За інформацією «Наших грошей», ділянку біля Дніпра Сергій Мельник отримав 2004 року у подарунок. Ще половина землі під будинком та біля нього площею 470 кв.м реєструвалася на екс-працівника управління містобудування Київської міської ради Василя Максимчука. Чиновник отримав її у 1999 році на підставі рішення тієї ж міськради.

За даними Центральної виборчої комісії, Сергій Мельник у 2012 році працював першим заступником гендиректора державного підприємства «Укрметртестстандарт». І, як свідчить декларація за 2011 рік на сайті ЦВК, не мав ані особливих статків, ані рахунків у банку. Доходи Сергія Мельника за 2011 рік були 135 тис. грн, а членів його сім’ї – 175 тис. грн.

Станом на червень 2016 Мельник уже значиться начальником УВБ ГУ ДФС у Вінницькій області. І в його декларації за 2016 рік з’явились:

  • легковий автомобіль Audi Q7 2014 року, куплений Cергієм Мельником того ж року за 957 тис. грн.;
  • Volvo XC 60 2012 року випуску, яке належить Ігорю Криворучку і яким користується дружина Сергія Мельника – Катерина Мельник (Широкова) ;
  • $ 230 тис та 270 тис. грн готівкою у власності Сергія Мельника ;
  • $ 65 тис. та 450 тис. грн готівкою у дружини дфсника Катерини ;
  • плавдача у Києві, набута у власність у грудні 2013 року;
  • подарунки у негрошовій формі вартістю 1,7 млн грн та 0,5 млн грн – ділянка та частина дачних будівель ДБК «Жовтень» в Одесі, звідки родом Сергій Мельник. Дарувальницею виступила Алла Мельник.

При цьому заробітна плата Сергія Мельника – 85 тис. грн, а інформація про зарплатню його дружини в декларації за 2016 рік відсутня взагалі.


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