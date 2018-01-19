Звиклий до перемог фаворит «Укренерго» втратив можливість виграти 608 мільйонів, бо забув два папірця
Антимонопольний комітет України зобов’язав ДП «НЕК «Укренерго» відмінити тендер на будівництво ПС 330 кВ «Аквілон» із заходами ПЛ 330 кВ у Херсонській області очікуваною вартістю 608,33 млн грн. Про це
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Фірма «Техностар» не підтвердила досвід головного інженера, наявність сертифікату в одного із двох інженерів-геодезистів субпідрядника та пропонувала автотрансформатори і вводи різного класу напруги.
Чеську «EGEM s.r.o.» не допустили за нестачу довідок про кваліфікованих працівників та устаткування і матеріально-технічну базу, аналогічних договорів і наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми. Компанія оскаржила своє відхилення в АМКУ, заявивши, що довідки не змогла завантажити через збій в електронній системі, договори – через їхню конфіденційність, а наказ – через відсутність такої норми в законодавстві Чехії.
Також скаржник вказав на недоліки пропозиції допущеної «КЕБК».
Адмінколегія АМКУ визнала відхилення чехів правомірним. Разом з тим, виявилось, що «КЕБК» всупереч вимогам тендерної документації не надала копії трудової книжки та наказу на генерального інженера проекту В.Є. Максимця, а отже, замовник мав її відхилити, бо вона не підтвердила наявність працівників відповідної кваліфікації. Після відхилення «КЕБК» єдиною допущеною до аукціону лишилась корпорація «Союз», тож адмінколегія прийняла рішення про відміну тендеру.
За даними чеського реєстру, фірма «EGEM s.r.o.»
Нині вишгородська «КЕБК» належить Аллі Бровко і ПрАТ «СВС-Дніпро» Сергія Бондаренка, Володимира Випирайла, Володимира Немировського, Юрія Терляєва та Галини Кравченко. Однак раніше частка Бровко належала Віталію Яманку з Донеччини, пізніше відомого як перший заступник голови правління ПАТ КП «Укренергомонтаж».
Із 2007 р. «СВС-Дніпро» керує Микола Кравченко, який раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції «Київенерго». Він також працював у Мінпаливенергетики під керівництвом Івана Плачкова, котрий наразі очолює наглядову раду ПАТ «Київенерго».
Усього з 2008 р. «КЕБК» виграла тендерів на 1,83 млрд грн., переважно в «Укренерго».
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19.01.2018 07:54