Dragon Capital покупает бизнес-центр "Торонто" в Киеве

Девятиэтажное здание расположено на Большой Васильковской.

Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments приобрести более 50% компании "Ирпень-Стройпроект-Плюс" (Киев), которая владеет бизнес-центром "Торонто" в Киеве. Об этом говорится в сообщении комитета.

Фото: allbc.info

Согласно данным единого реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Ирпень-Стройпроект-Плюс" являются Михаил Постоловский и Дмитрий Еринов.

Бизнес-центр "Торонто" расположен по адресу улица Большая Васильковская, 98. Он представляет собой 9-этажное здание с паркингом на 56 машиномест. Общая площадь здания - 7 885 кв. м.

Напомним, что Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году в Киеве, а в последние годы активно скупает активы. В том числе: украинскую онлайн-платформу морских перевозок ShipNEXT, бизнес-центры Прайм" и "Евразия" в Киеве, ТРК "Радио-Эра", ТЦ "Пирамида" в Киеве, долю в "Украинской бирже", ТРЦ Victoria Gardens во Львове и бизнес-центр ECO Tower в Запорожье.


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