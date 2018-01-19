Курс НБУ на 19 января: доллар подорожал на 11 копеек, евро – на 22 копейки

Курс НБУ на 19 января: доллар подорожал на 11 копеек, евро – на 22 копейки

Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 19 января. По сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара вырос на 11 коп. и составил 28,77 грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Евровалюта подорожала на 22 коп., до 35,20 грн.

РоSSийский рубль также несколько подорожал - 0,507 грн.

Напомним, в четверг, 18 января, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 января на 7,74 коп. до 28,8094 UAH/USD, курс покупки - на 5,4 коп. до 28,4911 UAH/USD.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
В Крым поставили генераторы немецкой МАNВ Крым поставили генераторы немецкой МАN
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Конотопський авіазавод замовив швейцарським юристам представницькі послуги на $379 тисяч
Будут ли получать пенсию безработные украинцыБудут ли получать пенсию безработные украинцы
Блок рекламы


Похожие новости
Братья Уинклвоссы потеряли почти миллиард долларов на падении курса биткоина
Бензин А-95 на Киевщине подорожала в среднем на 25 копеекБензин А-95 на Киевщине подорожала в среднем на 25 копеек
В обменниках подорожал доллар и евроВ обменниках подорожал доллар и евро
Апелляционный суд Лондона 22 января начнет рассмотрение спора Украины и РФ на $3 млрдАпелляционный суд Лондона 22 января начнет рассмотрение спора Украины и РФ на $3 млрд
Bloomberg: Хакеры украли криптовалют на 1,2 миллиарда долларовBloomberg: Хакеры украли криптовалют на 1,2 миллиарда долларов
Нефть Brent торгуется выше 68 долларов за баррельНефть Brent торгуется выше 68 долларов за баррель
Apple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в СШАApple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в США
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 28,66 гривен за долларНБУ установил официальный курс гривны на уровне 28,66 гривен за доллар
Названы города с самой дорогой арендой недвижимости в ЕвропеНазваны города с самой дорогой арендой недвижимости в Европе
Межбанк закрылся ростом доллараМежбанк закрылся ростом доллара
Последние новости
Подгружаем последние новости