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Курс НБУ на 19 января: доллар подорожал на 11 копеек, евро – на 22 копейки Национальный банк установил курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 19 января. По сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара вырос на 11 коп. и составил 28,77 грн. Об этом сообщается на сайте регулятора. Евровалюта подорожала на 22 коп., до 35,20 грн. РоSSийский рубль также несколько подорожал - 0,507 грн. Напомним, в четверг, 18 января, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 января на 7,74 коп. до 28,8094 UAH/USD, курс покупки - на 5,4 коп. до 28,4911 UAH/USD.

golos.ua

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