Apple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в США
Сегодня представители фирмы Apple заявили, что заплатят налоги в размере тридцати восьми миллиардов долларов, чтобы вернуть деньги, полученные за границей, обратно в Соединенные Штаты Америки.
Apple стала «основным победителем» недавних изменений в Налоговом кодексе, что значительно сократило корпоративные платежи.
У компании есть примерно двести пятьдесят миллиардов наличных денег, хранящихся за рубежом. Но при изменении законодательства фирмы могут вернуть эти деньги в США с более низкими штрафами.
Apple уже накопила 36,3 миллиарда долларов, чтобы оплатить счет и перевести наличные деньги.
Компания также заявила, что будет стремиться создать двадцать тысяч рабочих мест в течение следующих пяти лет, и приступит к строительству нового кампуса.
«Мы убеждены в силе изобретательности американцев, и мы фокусируем наши инвестиции в тех областях, где сможем оказать непосредственное влияние на создание рабочих мест и готовность к работе…», — отметил Тим Кук.
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18.01.2018 19:51