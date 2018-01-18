Apple заявляет, что заплатит налог в размере 38 миллиардов долларов, чтобы вернуть иностранные деньги в США

Сегодня представители фирмы Apple заявили, что заплатят налоги в размере тридцати восьми миллиардов долларов, чтобы вернуть деньги, полученные за границей, обратно в Соединенные Штаты Америки.

Apple стала «основным победителем» недавних изменений в Налоговом кодексе, что значительно сократило корпоративные платежи.

У компании есть примерно двести пятьдесят миллиардов наличных денег, хранящихся за рубежом. Но при изменении законодательства фирмы могут вернуть эти деньги в США с более низкими штрафами.

Apple уже накопила 36,3 миллиарда долларов, чтобы оплатить счет и перевести наличные деньги.

Компания также заявила, что будет стремиться создать двадцать тысяч рабочих мест в течение следующих пяти лет, и приступит к строительству нового кампуса.

«Мы убеждены в силе изобретательности американцев, и мы фокусируем наши инвестиции в тех областях, где сможем оказать непосредственное влияние на создание рабочих мест и готовность к работе…», — отметил Тим Кук.