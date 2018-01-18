В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов
С конца 2017 года в Украине действует новый
По словам партнера фонда Ярослава Кологривова, криптофонд отличается от традиционных фондов частных инвестиций прежде всего тем, что собирает средства через ICO.
«По большому счету, это ничем не отличается от проведения IPO, наш фонд готовится к согласованию с регулятором процедуры выпуска security tokens, т.к. мы планируем выплачивать дивиденды держателям токенов… Основная причина, почему в мире так мало biotech-фондов: большой объем необходимых инвестиций и длительный период реализации проекта. А ICO позволяет решить эту проблему: собрать большой размер фонда и обеспечить ликвидность», — говорит Ярослав.
Если инвестор приобретет токен, который торгуется на криптобирже, он может продать его в любой момент и выйти из проекта, но при условии, что на токены есть спрос.
Фонд планирует провести ICO, во время которого партнеры хотят привлечь не менее $30 млн. Сейчас размер фонда составляет несколько миллионов долларов.
Среди портфельных проектов фонда EMtracker (браслет для мониторинга здоровья пожилых людей), который успешно провел кампанию на Kickstarter, и сейчас проходит программу в Alchemist (акселератор Стэнфордского университета), мобильный банк ChanJinn и другие.
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