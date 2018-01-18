В Украине запустился криптофонд Vanhealthing для биотек- и блокчейн-проектов

С конца 2017 года в Украине действует новый криптофонд под названием Vanhealthing Cryptofund of biotech innovations. Фонд заинтересован проектами в сфере биотехнологий и блокчейн — как существующих, так и находящихся в разработке. Это — проект нескольких организаций, включая венчурный фонд USP Capital, компанию Planexta и Sikorsky Challenge. , пишут AIN.UA

По словам партнера фонда Ярослава Кологривова, криптофонд отличается от традиционных фондов частных инвестиций прежде всего тем, что собирает средства через ICO.

«По большому счету, это ничем не отличается от проведения IPO, наш фонд готовится к согласованию с регулятором процедуры выпуска security tokens, т.к. мы планируем выплачивать дивиденды держателям токенов… Основная причина, почему в мире так мало biotech-фондов: большой объем необходимых инвестиций и длительный период реализации проекта. А ICO позволяет решить эту проблему: собрать большой размер фонда и обеспечить ликвидность», — говорит Ярослав.

Если инвестор приобретет токен, который торгуется на криптобирже, он может продать его в любой момент и выйти из проекта, но при условии, что на токены есть спрос.

Фонд планирует провести ICO, во время которого партнеры хотят привлечь не менее $30 млн. Сейчас размер фонда составляет несколько миллионов долларов.

Среди портфельных проектов фонда EMtracker (браслет для мониторинга здоровья пожилых людей), который успешно провел кампанию на Kickstarter, и сейчас проходит программу в Alchemist (акселератор Стэнфордского университета), мобильный банк ChanJinn и другие.


Ольга Карпенко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - BloombergЕвропейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg
РоSSийская экономика снова оказалась в рецессииРоSSийская экономика снова оказалась в рецессии
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
В Крым поставили генераторы немецкой МАNВ Крым поставили генераторы немецкой МАN
Блок рекламы


Похожие новости
За год в Украине закрылось 827 банковских отделенийЗа год в Украине закрылось 827 банковских отделений
Рада запретила россиянам покупать госпредприятия в УкраинеРада запретила россиянам покупать госпредприятия в Украине
В Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажиВ Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажи
МЭРТ создаст Центры по поддержке технологий и инноваций в Украине
В феврале хлеб в Украине подорожает на 7% - экспертВ феврале хлеб в Украине подорожает на 7% - эксперт
Денежная база в Украине за год выросла почти до 400 миллиардовДенежная база в Украине за год выросла почти до 400 миллиардов
В Украине зафиксирован спад сельхозпроизводства в 2017 годуВ Украине зафиксирован спад сельхозпроизводства в 2017 году
В 2017 году газодобыча в Украине выросла на 4,1% - ГосстатВ 2017 году газодобыча в Украине выросла на 4,1% - Госстат
За год поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 1,5%За год поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 1,5%
Курс доллара в конце месяца в Украине может вырасти до 29 гривен – экспертКурс доллара в конце месяца в Украине может вырасти до 29 гривен – эксперт
Последние новости
Подгружаем последние новости