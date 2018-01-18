На Закарпатье обнаружили большие запасы золотой руды
Найденные в Закарпатской области залежи золотой руды оцениваются в 2,4 тонны.
Об этом сообщают в Государственной службе геологии и недр (Госгеонедра) Украины.
«На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ, Раховского геолого-поисковой партии Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота в количестве 2,4 тонн», - говорится в официальном релизе.
Отмечается, что такие результаты подтверждают «перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений».
Добавим, что на Закарпатье до сих пор добывали золото только в Береговском районе в селе Мужиево. Но в настоящее время добыча остановлена.
Напомним, в Днепре двое молодчиков совершили жесткое ограбление: выследили женщину, дождались, пока она останется одна, ворвались в ее дом, избили и вынесли золото и около 50 тысяч долларов.
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Финансы
18.01.2018 16:39