Закарпатский таможенник пропустил в Венгрию около тонны янтаря – прокуратура

На Закарпатье старший государственный инспектор отдела таможенного оформления "Косино" Таможенного поста "Лужанка" пропустил в Венгрию автомобиль, в котором перевозили около тонны янтаря.

Об этом сообщили в прокуратуре Закарпатской области.

"Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), которое относится к категории коррупционных преступлений", – сообщает прокуратура Закарпатской области.

Как оказалось, 12 января текущего года автомобиль марки Mercedes Sprinter выехал из Украины по полосе движения "зеленый коридор", после чего компетентные органы Венгерской Республики изъяли более 860 кг янтаря.

По факту злоупотребления служебным положением должностными лицами МП "Косино" Закарпатской таможни ДФС Согласно прокуратурой области открыто уголовное производство.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Виновным грозит лишение свободы от трех до шести лет, со штрафом до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.