В Крым поставили генераторы немецкой МАN

Компания утверждает, что оборудование могли перепродать.

Керченский судостроительный завод "Залив"

Крымский завод "Залив", который из-за санкций не смог купить оборудование финской W?rtsil?, получил генераторы концерна MAN. Немецкая компания заявляет, что ничего не поставляла в Крым, но не исключает перепродажи оборудования.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами Минтранса РФ (это ведомство выступает заказчиком судна). Эту информацию РБК подтвердил партнер нескольких роSSийских судостроительных компаний.

Дизельные генераторы предназначены для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд руб.

Представитель MAN Diesel & Turbo (подразделение MAN, занимающееся производством морского оборудования) заявил РБК, что компании не известно об использовании генераторов на верфи "Залив". "Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Залив", - сказал он, добавив, что MAN не поставлял никакие генераторы на "Залив" "за последние десять лет".

Представитель немецкого концерна заявил, что действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму. "Мы строго следуем этим указаниям", — заявил собеседник РБК.

Европейские санкции, которые были введены в 2014 году после присоединения Крыма к РоSSии, предусматривают запрет на экспорт из ЕС на полуостров товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики. Они также запрещают европейским компаниям и гражданам инвестировать в предприятия Крыма и импорт местных продуктов. Летом 2017 года действие санкций было продлено до 23 июня 2018 года.

В июле 2017 года случился международный скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым. Немецкий концерн продал четыре турбины в марте 2015 года для использования исключительно на Таманском полуострове, но у купленного оборудования сменился собственник, и "дочка" "Ростеха" "Технопромэкспорт" переправила его в Крым для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт. Siemens пытался оспорить эту поставку в суде и вернуть себе турбины, но 14 декабря и 10 января его иски были отклонены.

Представитель MAN допустил, что "Залив" мог использовать оборудование, которое было построено для других судов, но "MAN не может это контролировать и знать об этом".

Минтранс РФ заказал строительство аварийно-спасательного судна мощностью 4 МВт еще в 2015 году у единственного поставщика - Зеленодольского завода им. А.М.Горького (входит в группу "Ак Барс"). По данным отраслевых изданий "Корабел" и Port News, это судно строится на керченской верфи "Залив".

Источники РБК рассказали, что в ходе строительства судна у крымской верфи возникли проблемы с поставкой генераторов из-за санкций. В частности, финская компания W?rtsil? отказалась поставлять два дизельных генератора из-за санкций ЕС в отношении Крыма. Представитель W?rtsil? подтвердил эту информацию.

Аварийно-спасательное судно строится полностью за счет бюджета в рамках федеральной целевой программы. Его стоимость составляет 2,79 млрд руб. Всего в РоSSии построено четыре таких судна, все - на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области. На этих судах использовалось оборудование W?rtsil?. Верфь "Залив" кроме строительства и ремонта судов также производит специальные металлоконструкции для Крымского моста.