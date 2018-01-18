В Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажи

чиновник бизнес партнер

С украинских нотариусов сняли ответственность за несоблюдение безналичной формы расчета при сделках купли-продажи имущества (как движимого, так и недвижимого).

Такое разъяснение дала Нотариальная палата Украины, передает UBR.

Отныне, нотариусы не обязаны, как ранее, проверять факт расчета, например, требовать от покупателя платежку о перечислении денег на счет продавца. Достаточно пункта в договоре купли-продажи, что расчет произведен до подписания сделки.

Но, как говорят эксперты, это не значит, что квартиры теперь можно покупать за кэш. Требование проводить все сделки, превышающие 50 тыс. грн. по безналу, никуда не делось. Но, в большинстве случаев, контролирующие органы сделку проверят только по наводке одного из ее участников.

К примеру, недобросовестный продавец, получив деньги, захочет вернуть свою недвижимость назад или получить дополнительную сумму, посчитав что он продешевил.

«Платежное поручение стояло на стороне покупателя, оно подтверждало факт расчета, что покупатель действительно произвел расчет с продавцом. При расчете наличными, покупателю нужно было настаивать, чтобы после расчета продавец написал, что получил в полном объеме сумму, указанную в договоре купли-продажи», — рассказал UBR.ua председатель правления КГО Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Владислав Кулишенко.


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