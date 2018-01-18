МЭРТ создаст Центры по поддержке технологий и инноваций в Украине

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) начинает работы над созданием центров по поддержке технологий и инноваций в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. , пишут AIN.UA

Работа над проектом пройдет в рамках программы сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) на 2018-2019 годы. Центры и их филиалы будут созданы на базе университетов, научных учреждений, инновационных структур, технопарков и так далее. Они будут предоставлять доступ к патентным и непатентным базам данных, а также предлагать помощь изобретателям и новаторам по вопросам использования этих баз данных.

В МЭРТ отмечают, что благодаря таким центрам изобретателям будет легче использовать базы данных патентной и научно-технической информации. Также они смогут участвовать в семинарах круглых столах и дистанционных курсах по вопросам интеллектуальной собственности.

С 2009 года ВОИС по всему миру реализует проект по созданию таких центров. Сейчас в мире действует 71 национальный проект по поддержке инноваций, в рамках которых функционируют 600 центров и филиалов.


Дмитрий Демченко, AIN


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