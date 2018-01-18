"Новая почта" возобновила работу в Авдеевке

Отделение№1 было закрыто летом 2014 года из-за активных боевых действий.

Фото: facebook.com/ato.news

Компания "Нова Пошта" возобновила работу в Авдеевке Донецкой области отделения №1, которое принимает и выдает грузы без ограничений по весу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

Указанное отделение было закрыто летом 2014 года из-за активных боевых действий в регионе. С тех пор ближайшее отделение "Новой Пошты" находилось в Селидово, что в 60 км от Авдеевки, а с ноября 2016 года - в пос. Очеретино, в 30 км.

Согласно пресс-релизу, отделение №1 в Авдеевке расположено на въезде в город (проезд Индустриальный, 4а), работает с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 9:00 до 17:00 по субботам. В дальнейшем для удобства клиентов график работы отделения может быть продлен.

"Мы допускаем возможность открытия еще одного отделения ближе к центру Авдеевки. Решение об этом будем принимать по первым результатам после возобновления работы в городе", - отмечают в "Новой почте".

Напомним, Авдеевка - город в центральной части Донецкой области, находится на границе с оккупированным Донецком и подконтролен правительству Украины. С марта 2016 года в районе Авдеевской промзоны ведутся боевые действия.