Запасы в украинских ПХГ сократились до 13,7 миллиардов кубометров газа

Запасы в украинских ПХГ сократились до 13,7 миллиардов кубометров газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 января уменьшился до 13,760 млрд. куб. м.

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 96,78 млн. куб. м газа.

При этом в данных за 16 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,41 млн. куб. м, из Венгрии - 3,77 млн. куб. м, из Польши - 3,42 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 44%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд. куб. м.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - BloombergЕвропейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg
РоSSийская экономика снова оказалась в рецессииРоSSийская экономика снова оказалась в рецессии
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Нардеп Микитась собрался купить у россиян долю в ПИБеНардеп Микитась собрался купить у россиян долю в ПИБе
Блок рекламы


Похожие новости
Для украинских бирж написали новые правилаДля украинских бирж написали новые правила
Денежная база в Украине за год выросла почти до 400 миллиардовДенежная база в Украине за год выросла почти до 400 миллиардов
Украинские банки увеличили долг перед НБУ до 69 миллиардов гривенУкраинские банки увеличили долг перед НБУ до 69 миллиардов гривен
Минэнерго просит Кабмин передать ему в управление имущество "Укртрансгаза"Минэнерго просит Кабмин передать ему в управление имущество "Укртрансгаза"
Реформа рынка газа завершена на 75-80% - КоболевРеформа рынка газа завершена на 75-80% - Коболев
«Нафтогаз» возобновляет закупку газа в РоSSии«Нафтогаз» возобновляет закупку газа в РоSSии
Десять украинских стартапов в области климатических технологий получили гранты от ЕБРР на 400 000 евро
Сортрудники "Кировоградгаза" вымогали 2 млн гривен взяткиСортрудники "Кировоградгаза" вымогали 2 млн гривен взятки
Украина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищУкраина из-за морозов увеличила отбор газа из хранилищ
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Последние новости
Подгружаем последние новости