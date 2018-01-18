Запасы в украинских ПХГ сократились до 13,7 миллиардов кубометров газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 января уменьшился до 13,760 млрд. куб. м.

Об этом сообщает « УНН » со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 96,78 млн. куб. м газа.

При этом в данных за 16 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,41 млн. куб. м, из Венгрии - 3,77 млн. куб. м, из Польши - 3,42 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 44%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд. куб. м.