Названы города с самой дорогой арендой недвижимости в Европе
Обнародован рейтинг городов Европы с самой дорогой арендой жилья.
Об этом сообщает
Лидирующее место в списке занимает Лондон, где за месячную аренду четырехкомнатной квартиры в одном из лучших районов придется заплатить 6648 долларов США. В украинской столице, занявшей шестое место, такая же квартира обойдется в 3402 доллара США.
На второй позиции оказалась Москва (5081 доллар США), а замкнул тройку лидеров Цюрих (4673 доллара).
Далее в рейтинге идут Женева (4555 долларов), Стамбул (3951 доллар), Париж (3383 доллара), Дублин (3311 доллар), Амстердам (3242 доллара) и Стокгольм (3177 доллар).
При этом самым дорогим городом мира по аренде недвижимости является Гонконг, где апартаменты подобного рода обойдутся в 10461 доллар.
Ранее сообщалось, что эксперты опубликовали рейтинг самых дорогих городов мира.
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17.01.2018 21:04