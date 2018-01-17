Межбанк закрылся ростом доллара
17 января котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,70-28,73 гривны за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,70-28,73 гривны;
Евро - 35,07-34,11 гривны;
РоSSийский рубль - 0,5052-0,5061 гривны.
Напомним, 17 января котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,62-28,64 гривни за доллар.
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