Межбанк закрылся ростом доллара

17 января котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,70-28,73 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,70-28,73 гривны;

Евро - 35,07-34,11 гривны;

РоSSийский рубль - 0,5052-0,5061 гривны.

Напомним, 17 января котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,62-28,64 гривни за доллар.