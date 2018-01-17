Одесским НПЗ будет руководить Фонд госимущества

Одесским НПЗ будет руководить Фонд госимущества

Фонд государственного имущества основал ГП "Одесский нефтеперерабатывающий завод", в уставный капитал которого в ближайшее время планируется передать целостный имущественный комплекс завода.

Регистрация предприятия была завершена неделю назад – 12 января.

По данным ЭП, в ближайшее время в устав предприятия будет передан целостный имущественный комплекс НПЗ, конфискованный судом в прошлом году в пользу Кабмина.

Соответствующее решение было принято в рамках расследования против группы ВЕТЭК Сергея Курченко, в состав которой Одесский НПЗ вошел в 2013 г.

С 2014 г. Курченко находится в бегах в РФ. С момента его переезда управление заводом осуществляло ГП "Укртранснафтопродукт", которое на тот момент возглавлял Александр Горбунов – выходец из команды собственника группы "Фактор" Сергея Тищенко, который близок к депутату Верховной Рады от "Народного фронта" Сергея Пашинского.

После передачи активов завода в ГП "Одесский НПЗ", предприятие фактически станет контролироваться окружением первого замглавы фракции БПП Игоря Кононенко.

Косвенным подтверждением этого является то, что директором госпредприятия назначен Юрий Столяров. Отбор его кандидатуры был осуществлен в конце прошлого года на конкурсе Фонда госимущества, курируемом замглавы ведомства Владимиром Державиным – экс-помощником Кононенко в статусе народного депутата.

Напомним, 22 апреля 2017 года же года по ходатайству прокуратуры судом арестованы бывший заместитель генерального директора по поставкам ПАО "Одесский НПЗ".

Всего в ходе расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных схем с нефтепродуктами по так называемой "схеме Курченко".

"По одному человеку судом уже вынесен обвинительный приговор. В настоящее время продолжаются обыски в помещениях Одесского НПЗ", - говорится в сообщении.

Ранее ЭП писала, что сеть АЗС "БРСМ" и Одесский НПЗ вскоре могут стать частью государственного предприятия, которое будет контролироваться командой президента.

19 июня 2017 года Районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ.




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