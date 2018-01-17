Украинские банки увеличили долг перед НБУ до 69 миллиардов гривен
Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 января 2018 года составил 68,891 миллиарда гривень, что на 3,9% выше показателя на 1 декабря прошлого года.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
В целом за 2017 год объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 7,9%.
Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ в декабре вырос почти вдвое, но в целом за год показатель сократился на 1,4% - 67,190 миллиарда гривень.
Как сообщалось, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составлял 74,828 миллиарда гривень, что на 31,031 миллиарда гривень, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.
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