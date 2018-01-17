Украинские банки увеличили долг перед НБУ до 69 миллиардов гривен

Украинские банки увеличили долг перед НБУ до 69 миллиардов гривен

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 января 2018 года составил 68,891 миллиарда гривень, что на 3,9% выше показателя на 1 декабря прошлого года.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В целом за 2017 год объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 7,9%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ в декабре вырос почти вдвое, но в целом за год показатель сократился на 1,4% - 67,190 миллиарда гривень.

Как сообщалось, объем задолженности украинских банков перед НБУ по кредитам рефинансирования на 1 января 2017 года составлял 74,828 миллиарда гривень, что на 31,031 миллиарда гривень, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.




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