Биткоин упал ниже 10 тысяч долларов

Биткоин упал ниже 10 тысяч долларов

Цена на криптовалюту упала ниже отметки 10 тысяч долларов, но сразу же восстановила рост.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Отмечается, что за последние двое суток стоимость криптовалюты упала более чем на 30%, за последний месяц – почти вдвое.

Похожая ситуация наблюдается на всём криптовалютном рынке. Так, Ethereum обвалился на 30%, а Ripple — почти на 45%.

Падение на рынке криптовалют связывают с регулированием майнинга и возможной блокировкой сервисов для торговли криптовалютами в Китае.

Ранее сообщалось, что глобальный рынок криптовалют сильно падает, только 16 января биткоин подешевел более чем на 13%.

По мнению исследователей, в 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.




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