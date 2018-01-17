Картину Рембрандта выставили на аукцион за $250, а продали за $1,1 млн

Оказалось, что это одна из работ, которую давно искали.

На аукционе в Нью-Джерси выставили картину, которая позже оказалась полотном Рембрандта и была продана за 1,1 млн долларов.

Картина принадлежала братьям Роджеру и Стивену Ландау, которые обратились в компанию Джона Ная за оценкой наследства, которое досталось от матери, пишет Time.

Эксперт оценил картину в 250-800 долларов, решив, что это подделка под Рембрандта. Когда картину выставили на аукцион, торги начались с 250 долларов, но затем выросли до 80 тыс и в результате полотно продали за 1,1 млн.

Работу мастера купил французский арт-дилер, поняв, что это не подделка, а оригинал. Оказалось, что картина - одна из тех, что давно считалась утерянной и которую давно искали.

Картина носит название "Пациент без сознания (Аллегория обоняния)" и является частью серии, иллюстрирующей пять чувств человека. Это одна из ранних работ Рембрандта.

Фото: Getty Museum Рембрандт, Пациент без сознания (Аллегория обоняния), 1624

Французский покупатель перепродал картину голландскому коллекционеру Томасу Каплану, и она пока что будет выставлена в музее Гетти в Лос-Анджелесе.