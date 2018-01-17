Картину Рембрандта выставили на аукцион за $250, а продали за $1,1 млн

Оказалось, что это одна из работ, которую давно искали.

На аукционе в Нью-Джерси выставили картину, которая позже оказалась полотном Рембрандта и была продана за 1,1 млн долларов.

Картина принадлежала братьям Роджеру и Стивену Ландау, которые обратились в компанию Джона Ная за оценкой наследства, которое досталось от матери, пишет Time.

Эксперт оценил картину в 250-800 долларов, решив, что это подделка под Рембрандта. Когда картину выставили на аукцион, торги начались с 250 долларов, но затем выросли до 80 тыс и в результате полотно продали за 1,1 млн.

Работу мастера купил французский арт-дилер, поняв, что это не подделка, а оригинал. Оказалось, что картина - одна из тех, что давно считалась утерянной и которую давно искали.

Картина носит название "Пациент без сознания (Аллегория обоняния)" и является частью серии, иллюстрирующей пять чувств человека. Это одна из ранних работ Рембрандта.

Рембрандт, Пациент без сознания (Аллегория обоняния), 1624
Фото: Getty Museum
Рембрандт, Пациент без сознания (Аллегория обоняния), 1624

Французский покупатель перепродал картину голландскому коллекционеру Томасу Каплану, и она пока что будет выставлена в музее Гетти в Лос-Анджелесе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУБывший топ-менеджер Бахматюка возглавила ГПЗКУ
Польские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатомПольские сыры в Украине при проверке оказались фальсификатом
РоSSийская экономика снова оказалась в рецессииРоSSийская экономика снова оказалась в рецессии
Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»Заброшены и разграблены: В сети появились фото отжатых украинских супермаркетов в «ЛНР»
Приходько за 300 мільйонів продав «Укрзалізниці» вантажні вагони на чверть дорожче, ніж рік тому
Блок рекламы


Похожие новости
ИИ-стартап Neuromation с украинскими корнями привлек $50 млн на ICO. Токены распродали за 8 часов
Фирмы Порошенко продали государству ремонт фрегата, страховку, шоколадФирмы Порошенко продали государству ремонт фрегата, страховку, шоколад
НБУ продал банкам на аукционе 75 миллионов долларовНБУ продал банкам на аукционе 75 миллионов долларов
В Германии выставили на продажу конфискованные биткоиныВ Германии выставили на продажу конфискованные биткоины
Полтавчани продали «Укргазвидобуванню» китайських бурильних ясів на 78 мільйонів
Заброшенный дом возле гостиницы "Салют" в Киеве продали за 210 млн гривенЗаброшенный дом возле гостиницы "Салют" в Киеве продали за 210 млн гривен
В Германии на аукционе продали деревнюВ Германии на аукционе продали деревню
Коньячный завод в Николаевской области выставили на продажу в "СЕТАМ"Коньячный завод в Николаевской области выставили на продажу в "СЕТАМ"
Один из самых крупных алмазов в мире продали за 6,5 миллиона долларовОдин из самых крупных алмазов в мире продали за 6,5 миллиона долларов
Усі три інстанції відмовили сину Постного, який намагався повернути з-під арешту понад $250 тисяч і 180 тисяч євро
Последние новости
Подгружаем последние новости