Реформа рынка газа завершена на 75-80% - Коболев

Реформа рынка газа завершена на 75-80% - Коболев

Конечным результатом реформы должен стать отказ от импортного газа Реформа рынка газа завершена на 75-80%.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, предает РБК-Украина.

"Мы до сих пор не создали полностью открытый рынок газа в части населения, теплокоммунэнерго... Мы пребываем в состоянии завершения реформы рынка газа приблизительно на 75-80%. Нам нужно завершить последние 20%, нам нужно либерализировать рынок", - сказал Коболев. 

По его словам, это позволит в дальнейшем снизить цену на газ

"Конечным результатом этой реформы станет полный отказ от импортного газа в 2020 году, что в дальнейшем позволит снизить цену газа, перейдя от формулы хаб+ до хаб-", - отметил глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запасов природного газа при нынешних темпах добычи хватит на 22 года. На сегодня ежегодно в стране добывают более 20,5 млрд куб. метров газа


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