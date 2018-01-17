До конца января бензин подорожает еще на 70 копеек – эксперт

До конца января бензин подорожает еще на 70 копеек – эксперт

До конца текущего месяца  бензин на АЗС  подорожает еще на 70 копеек.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт топливного рынка Геннадий Рябцев.

«Первая причина роста цен на бензин - подорожание нефтепродуктов на границе. Поскольку Украина импортозависимая, естественно подорожание нефтепродуктов на 7-8%  за прошлый месяц сказывается на ценах в рознице. Вторая причина – падение курса гривны. Здесь мы так же видим примерно 7% девальвации за прошедший месяц.  Поскольку  85% нефтепродуктов завозятся  в страну и  покупаются за доллары и евро по коммерческому курсу, а не по курсу Нацбанка, то этот фактор также работает на рост цен»,- сказал Г. Рябцев.

Эксперт уточнил, что  рост стоимости нефтепродуктов на 7-8% это примерно рост стоимости бензина на АЗС на 70-80 копеек. Рост доллара и евро на 7% по отношению к гривне – это примерно еще 60-70 копеек к подорожанию в рознице.

« В сумме мы имеем где-то 1,5 гривны, из которых трейдеры отработали порядка 70 копеек.  Следовательно, до конца месяца бензин подорожает еще на 70 копеек. В феврале все будет зависеть от того, каким будет поведение национальной валюты. То есть каждые 10 копеек в росте курсе валюты, означают подорожание бензина на 7-8 копеек»,- резюмировал Г. Рябцев.

Напомним, с 12 по 15 января розничные цены на бензин и дизельное топливо увеличились в большинстве украинских сетей АЗС. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95.

В частности, крупнейшая сеть группы Приват повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В сети Авиас бензин марки А-92 подорожал до 27,45 грн/л, А-95 – до 27,95 грн/л, А-95+ – до 28,45 грн/л, а дизтопливо – до 26,00 грн/л. На станциях Укрнафты цены на бензин А-92 выросли до 27,50 грн/л, А-95 – до 28,00 грн/л, А-95+ – до 28,50 грн/л, дизтопливо – до 26,00 грн/л.

На 96 коп/л подорожали все виды топлива в сети Овис, на 85 коп/л топливо подорожало в сети UPG.




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