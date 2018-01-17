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Курс биткоина упал до $10 тысяч Криптовалюта биткоин подешевела до $10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, передает RT. Отмечается, что на утренних торгах криптовалюта подешевела на 17,48% и торгуется на уровне $10,926 тыс. Накануне курс биткоина упал до $12 тыс.

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