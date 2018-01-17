Курс биткоина упал до $10 тысяч

bitcoin

Криптовалюта биткоин подешевела до $10 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, передает RT.

Отмечается, что на утренних торгах криптовалюта подешевела на 17,48% и торгуется на уровне $10,926 тыс.

Накануне курс биткоина упал до $12 тыс.


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