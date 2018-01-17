Сортрудники "Кировоградгаза" вымогали 2 млн гривен взятки

Деньги требовали за подключение коммерческого объекта к газовым сетям.

Сортрудники "Кировоградгаза" вымогали 2 млн гривен взятки
Фото: facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України

Работники департамента защиты экономики Национальной полиции Кировоградской области 16 января задержали жителя Кропивницкого при получении взятки в размере 2 млн грн за подключение коммерческого объекта к газовым сетям, говорится на сайте "Нафтогаза".

"Сообщается, что взятка была получена якобы по требованию двух должностных лиц ОАО "Кировоградгаз" (51% акций принадлежит НАК "Нафтогаз Украины"), которых сейчас разыскивает полиция. Нафтогаз поддерживает действия следственных органов по борьбе со взяточничеством, в том числе на предприятиях группы, и выражает готовность содействовать правоохранительным органам в расследовании данного преступления", - сказано в сообщении.

В фейсбуке департамента защиты экономики Нацполиции сообщается о задержании руководителя строительного предприятия при получении 2 миллиона гривен взятки от частного предпринимателя за подключение его предприятия к газоснабжению.

Задержанный действовал в сговоре с должностными лицами предприятия газовой отрасли.


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