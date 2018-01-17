Стоимость биткоина сократилась на четверть

Биткоин потерял 25% своей стоимости на ранних азиатских торгах в среду, 17 января.

Об этом сообщает Reuters .

Таким образом, стоимость криптовалюты составляет 10,182 тыс. долларов за биткоин.

Отмечается, что падение стоимости криптовалюты связано с появлением сообщений о том, что министр финансов Южной Кореи допускает возможность запрета на торговлю криптовалютами.

Напомним, курс Bitcoin во вторник, 16 декабря, упал до минимального уровня с начала декабря 2017 года, понизившись до отметки в 12 тыс. долларов. Согласно данным Coinmarketcap, по состоянию на 12:10 (по киевском времени) курс биткоина составлял 11,44 тыс. долларов, упав за последние сутки на 17%. 17 декабря 2017 года курс биткоина превысил отметку в 20 тысяч долларов. В ходе электронных торгов криптовалюта достигла максимального в истории курса 20,042 долларов. При этом общая капитализация рынка, по данным портала, составила уже 335,7 млрд. долларов.