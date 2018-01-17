Шахтарі в один день скупились на майже два мільйони по 199 999,99

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» 12 січня у рамках процедури звітування про укладені договори замовила товарів пакетами по 199 999 грн на загальну суму 1,80 млн грн.

Очікувана вартість закупівлі до 200 тис. грн дозволила замовнику провести закупівлю за неконкурентною процедурою звітування, без проведення відкритих торгів.

До більшості договорів замовник не додав специфікацій, тож порівняти вартість товарів із ринковими не є можливим. Ті кілька товарів, вартість за одиницю яких замовником опублікована, за ціною відповідають найдорожчим пропозиціям на ринку.

Додамо, що переважно у договорах також не прописаний обсяг замовлених товарів (детальніше у таблиці).

В.о. керівника ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» з 19 грудня 2017 року є Сергій Сівцов. Він же досі числиться керівником ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика “Калінінська”», що належить ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича.

Предмет закупівлі Обсяг Ціна за од, грн Сумарна вартість Постачальник Примітка
Сіль Х Х 199 999,99 ТОВ «Лідер Промснаб» Одноосібним власником прописаного у Маріуполі підприємства є Сергій Аверін, син очільниці відділу постачання ДП «Торецьквугілля» Валентини Аверіної. Восени минулого року це держпідприємство замовило «Лідер Промснабу» коштовні труби неіснуючих параметрів.

Компанія зайшла на тендери в період президентства Віктора Януковича, почала вигравати тендери з середини 2011 року.

Протягом останнього року «Шахта ім. М.С. Сургая» замовила фірмі товарів на півмільйона гривень – усі за процедурою звітування.
Пневматичні ручні інструменти Бетонолом пневматичний Б-3 – 5 од. 8 790 199 999,99 ТОВ «Альянс-Збут» Харківська компанія зареєстрована на мешканця Луганська Віталія Науменка у вересні 2017 року. Керівником є Ганна Чірцова.
Молоток відбійний МО-2 – 10 од. 6 120
Індивідуальне обмундирування Елемент фільтруючий TFM EF-92-24-P2 – 10 тис. шт 7,80 199 999,99 ТОВ «Технічні фільтруючі матеріали» Власником та керівником прописаної у Києві фірми є Артем Манжос.
Респіратор «Пульс-М» – 400 шт 83,10
Знаряддя Х Х 199 999,99 ФОП Пряженцева С.В. Підприємець Пряженцева Світлана Вікторівна є колишнім депутатом Вугледарської міської ради від «Партії регіонів». На її рахунку 11 підписаних договорів загальною вартістю 1,08 млн грн – усі від «Шахти ім. М.С. Сургая», отримані за процедурою звітування.
Сталь Х Х 199 999,99 ФОП Пряженцева С.В.
Будівельні матеріали Х Х 199 999,99 ФОП Пряженцева С.В.
Труби та арматура Х Х 199 999,99 ФОП Пряженцева С.В.
Хімічна продукція Хімічний поглинач вапняний – 1800 кг 110,40 198 720,00 ТОВ «Донсорб» Черкаське «Донсорб» належить донеччанам В’ячеславу Леоненку, Олені Манойло та Олександру Уколову. Ця компанія почала отримувати держпідряди на початку 2012 року і з того часу підписала договорів на 31,96 млн грн.
Канцелярські товари Х Х 199 999,99 ПП «ТД “Гермес опт”» Компанія зареєстрована у Запоріжжі, одноосібною власницею та керівником є Людмила Посник.



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