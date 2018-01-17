Шахтарі в один день скупились на майже два мільйони по 199 999,99

ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» 12 січня у рамках процедури звітування про укладені договори замовила товарів пакетами по 199 999 грн на загальну суму 1,80 млн грн.

Очікувана вартість закупівлі до 200 тис. грн дозволила замовнику провести закупівлю за неконкурентною процедурою звітування, без проведення відкритих торгів.

До більшості договорів замовник не додав специфікацій, тож порівняти вартість товарів із ринковими не є можливим. Ті кілька товарів, вартість за одиницю яких замовником опублікована, за ціною відповідають найдорожчим пропозиціям на ринку.

Додамо, що переважно у договорах також не прописаний обсяг замовлених товарів (детальніше у таблиці).

В.о. керівника ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» з 19 грудня 2017 року є Сергій Сівцов. Він же досі числиться керівником ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика “Калінінська”», що належить ТОВ «ДРФЦ» з угрупування Олександра Януковича.