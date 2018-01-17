Нефть Brent остается на отметке 69 долларов за баррель
Стоимость североморской нефти марки Brent сегодня утром, 17 января 2018 года, составляет более 69 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте
По состоянию на 7:56 17 января цена барреля нефти Brent находится на уровне 69,10 долларов за баррель. Это на 0,32% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Напомним, 11 января на пике стоимость нефти превышала 70 долларов за баррель. Но такая цена на бирже держалась недолго и по состоянию на 20:03 снизилась до отметки 69,79 долларов за баррель.
Цена нефти Brent более 70 долларов за баррель в последний раз наблюдалась 4 декабря 2014. Предыдущий рекорд нефть североморской марки Brent установила 4 января 2018 - достигла 68 долларов за баррель впервые с 2015 года. Уже утром 10 января стоимость нефти Brent составляла более 69 долларов за баррель.
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