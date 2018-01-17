В Норвегии закроют все фермы по производству меха

В Норвегии закроют все фермы по производству меха

Новая коалиция правительства Норвегии планирует запретить фермы по выращиванию лисиц и норок для меховой промышленности с 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Отмечается, что данное решение было согласовано партнерами новой трехпартийной коалиции во время переговоров об условиях их совместной работы. Меховая промышленность будет полностью прекращена согласно достигнутой договоренности.

Решение о запрете меховой промышленности было принято после длительной дискуссии по этому вопросу в скандинавской стране.

Норвегия является одним из самых крупных поставщиков лисьих и норковых шкур в мире. Ежегодно здесь производят и убивают около миллиона экземпляров.

Напомним, ранее сообщалось, шуба перестает быть показателем финансового статуса и переходит в раздел классического гардероба. В модном сезоне осень-зима 2017-2018 актуальными будут цветные модели.




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