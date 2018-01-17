В Норвегии закроют все фермы по производству меха
Новая коалиция правительства Норвегии планирует запретить фермы по выращиванию лисиц и норок для меховой промышленности с 2025 года.
Об этом сообщает "
Отмечается, что данное решение было согласовано партнерами новой трехпартийной коалиции во время переговоров об условиях их совместной работы. Меховая промышленность будет полностью прекращена согласно достигнутой договоренности.
Решение о запрете меховой промышленности было принято после длительной дискуссии по этому вопросу в скандинавской стране.
Норвегия является одним из самых крупных поставщиков лисьих и норковых шкур в мире. Ежегодно здесь производят и убивают около миллиона экземпляров.
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Финансы
17.01.2018 07:46