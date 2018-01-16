Суд обязал СБУ вернуть ForkLog часть изъятого имущества (но не бутылку рома)

Адвокаты компании (интересы ForkLog представляет юридическая компания «Юскутум») добиваются возврата остального имущества. Как редакции пояснил партнер компании Денис Овчаров, на часть имущества был наложен судебный арест, но юристы компании еще даже не видели судебного решения по этому поводу, чтобы предпринимать какие-то шаги в этом направлении. , пишут AIN.UA

Он также отметил, что изъятые в ходе обыска мониторы (несмотря на уточнения от сотрудников о том, что они не являются самостоятельными компьютерами) — еще одно подтверждение того, что закон против «маски-шоу» не работает. «Среди того, чего ожидали от подобного закона, был запрет забирать во время обысков все, что попало: мышки, клавиатуры, мониторы», — отмечает юрист. В решении суда они фигурируют как «моноблоки».

Суд обязал СБУ вернуть ForkLog часть изъятого имущества (но не бутылку рома)

После обыска Анатолий Каплан (Климов) заявлял, что сотрудники СБУ предприняли попытку вывести биткоины с его кошелька, а также — о том, что со счетов Каплана была выведены вся криптовалюта ETH. По словам Овчарова, по факту было подано заявление в НАБУ, Каплан дал необходимые пояснения, также компания предоставила комментарий по технической части — как это было сделано. Идет рассмотрение заявления.

Тем временем, на допрос в СБУ как свидетелей вызвали двоих представителей команды ForkLog — Евгения Муратова и Владислава Лихуту. Допрос назначен 24 января в Главном управлении СБУ.

«…и Влад, и Женя — хорошие специалисты, которые отлично разбираются в отдельных секторах блокчейн-экономики. Предполагаю, что для СБУ вызов на допрос — это не более чем способ получить консультацию по поводу того, в какое ICO нынче модно инвестировать или когда же все-таки Ethereum перейдет на PoS…», — иронизирует Каплан.


Ольга Карпенко, AIN


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